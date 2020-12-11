أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف حيال البريكست وكورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه لاختتام أسبوع حافل بالنشاط بحالة من الحذر بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع جائحة كوفيد- 19، ومصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدابير تحفيز أمريكية متعثرة.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد توقعات اقتصادية متشائمة لعام 2021 من جانب البنك المركزي الأوروبي، تسببت في أن يغلق المؤشر منخفضا أمس الخميس.ويتجه المؤشر لوقف سلسلة مكاسب امتدت خمسة أسابيع، إذ تسبب تعثر محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إثارة احتمالات لخروج بريطانيا من التكتل الاقتصادي دون إبرام اتفاق تجاري.ونزلت أسهم سانوفي لصناعة العقاقير 2.1 بالمئة، بعد أن قالت إن لقاحا محتملا لكوفيد- 19 تطوره بالتعاون مع جلاكسو سميثكلاين أظهر استجابة مناعية غير كافية في التجارب السريرية، وانخفضت أسهم جلاكسو 0.1 بالمئة.