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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القمة الأوروبية تكلف «بوريل» بحث خيار عقوبات إضافية ضد تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
هبه محمد
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كلفت القمة الأوروبية، اليوم الجمعة، رئيس الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل لبحث خيار عقوبات إضافية ضد تركيا في الربيع.

وأضافت القمة الأوروبية، أن هناك دعوة لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتطبة بالتنقيب شرق المتوسط.

وأكدت القمة الأوروبية، على أنها تسعى لشجب خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، وستنسق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.

وفي سياق متصل، قال جوزيب بوريل، رئيس الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إن 3 بنود مهمة فى الشؤون الخارجية، سيتم مناقشتها اليوم على جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبى، أولهم تركيا ومناقشة فرض العقوبات عليها، والعلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق الرئاسة الجديدة، وكذلك الحى الجنوبى.

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