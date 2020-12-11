إصابات «كورونا» تتجاوز الـ 368 ألفًا في سويسر

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 368 ألفا و695 حالة، حتى صباح اليوم الجمعة.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد، وصلت إلى 5824 حالة.وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض «كوفيد19-» الذي يسببه الفيروس المستجد، بلغ 288 ألفا و400.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعًا.