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محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
تدريب موظفي المحليات
تدريب موظفي المحليات
أميرة ممدوح
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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الثانية من «برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات»، بهدف رفع كفاءة العاملين بالتخطيط في الإدارات المحلية والمديريات على مستوى محافظات مصر كافة، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين، بالتعاون مع مشروع «إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي» الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أهداف البرنامج التدريبي تتمثل في ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي، إلى جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية، علاوة على رفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة.

وتابعت «السعيد»، أن التدريب يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات، وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات، مضيفة أن البرنامج يتطرق إلى التعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من «برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات»، خلال شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 102 متدربًا بأربع محافظات هي أسيوط بعدد 30 متدربًا، المنيا بعدد 27 متدربًا، بورسعيد 22 متدربًا والمنوفية 23 متدربًا.

وأضاف «كمالي»، أن أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوي مديريات الخدمات والمدن والمراكز، فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة تكمن في أن يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة، وكذا أن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون على مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وأن يستطيع المتدرب تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، إضافة إلى أن تمكن المتدرب من إجراء تحليل الفجوة والمؤشرات المرتبطة به، فضلًا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية والمكانية، مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات، علي أن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الافضل.

وبين أن المتدرب سيتمكن كذلك من خلال التدريب من إعداد خطة استثمارية سنوية، وأن يظهر اتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام المناهج العلمية في إعداد الخطط ومتابعتها.

ينفذ المرحلة الأولى من التدريب تم تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2020 في ثمان محافظات، بمشاركة 219 متدرب، منهم 17 متدرب من محافظة دمياط، 25 متدرب من الإسكندرية، 33 متدرب من محافظة الجيزة، 41 متدرب من محافظة البحيرة و14 متدرب من الأقصر، و21 من القليوبية، و23 من قنا و18 من الفيوم.
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات
«التخطيط» تُعلن تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب موظفي المحليات

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