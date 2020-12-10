رنا سماحة تحتفل بزفافها «على الضيق» وسط الأهل والأصدقاء

احتفلت الفنانة الشابة رنا سماحة، منذ قليل بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة بعدة عدة أشهر من الخطوبة.وحرص عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، على التواجد في الزفاف الذي أقيم بطريقة «على الضيق» وكان من المتواجدين، صديق العروسين المطرب مينا عطا الذي حرص على إحياء الحفل وتهنئة العروسين.وكانت الفنانة رنا سماحة احتفلت بليلة حنتها، على الملحن سامر أبو طالب، أول أمس وتصدرت محركات البحث.