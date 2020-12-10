فرنسا: تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:02 م
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أوردت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعتزم تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت الشبكة، أن فرنسا سوف تفرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً بدءًا من 15 ديسمبر الجاري.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في فرنسا يبلغ حوالي 2.3 مليون حالة.
وأضافت الشبكة، أن فرنسا سوف تفرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً بدءًا من 15 ديسمبر الجاري.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في فرنسا يبلغ حوالي 2.3 مليون حالة.