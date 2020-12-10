فرنسا: تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

أوردت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعتزم تأجيل خطة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضافت الشبكة، أن فرنسا سوف تفرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً بدءًا من 15 ديسمبر الجاري.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في فرنسا يبلغ حوالي 2.3 مليون حالة.