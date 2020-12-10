إيبارشية طهطا تعلق الاجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية

أعلنت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية، عن تعليق كل الاجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى تعليق صلوات تسبحة كيهك، مع استمرار القداسات بأعداد محدودة بحد أدني ثلاث قداسات يوميًا.وشددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال صلوات القداسات مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين المصلين.