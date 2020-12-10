المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض يبحث توزيع لقاح كورونا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الإفريقي، عن زيارة عمل إلى عاصمة زامبيا (لوساكا)، مقر المركز، في خطوة لتعزيز الشراكات مع المركز وبحث التحديات المتعلقة بالموجة الثانية من (كوفيد- 19)، ووضع استراتيجية توزيع لقاح (كوفيد- 19).وتوجه نائب مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، الدكتور أحمد أوغويل أوما، إلى زامبيا في زيارة عمل لمدة 3 أيام، حيث التقى مع مسئولي حكومة جمهورية زامبيا للتعبير عن تقديره لاستضافة المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما التقى مختلف أصحاب المصلحة لتقديم تحديثات حول الرؤية الاستراتيجية للمركز في منطقة الجنوب الإفريقي، بالإضافة إلى استكشاف مجالات الشراكات الاستراتيجية وجهود المناقشة التي يتم الاضطلاع بها لدعم الدول الأعضاء في الاستعداد للموجة الثانية المتوقعة من (كوفيد-19) واستراتيجية المركز لدعم نشر لقاح (كوفيد-19).يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كل البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، وأحداث الصحة العامة ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، كما يسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.