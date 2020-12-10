«حراس الوطن».. كيف تكافح هيئة الرقابة الإدارية الفساد (فيديو)

كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسؤولية التدريب في هذا المجال، فضلًا عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.

أقامت هيئة الرقابة الإدارية، أمسن احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتم خلالها عرض فيلم بعنوان حراس الوطن يبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.واستعرض الفيلم دور هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد منذ تأسيسها، وكذلك دعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري.