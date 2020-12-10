شلبى: العنانى طلب تكلفة أسعار الليالى السياحية لخلق مبادرات لسفر المواطنين

كشف طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، عن أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد طلب من رؤساء الجمعيات ومستثمري السياحة بالمقاصد السياحية المختلفة، بوضع أسعار الليالي السياحية بالفنادق بهدف تنفيذ مبادرات لدعم حركة السياحة الداخلية للمواطنين خلال فترة الإجازات المقبلة.وأضاف شلبي فى تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه تم مخاطبة الفنادق الراغبة في الاشتراك بالمبادرة لوضع تكلفة بأسعارها، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون داعمة للقطاع خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع حركة السوق الأوروبي لتداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأوضح أن، الحركة السياحية هادئة للغاية الأمر الذي يتطلب معه تنشيط السوق الداخلي الذى لا يمكن الاستغناء عنه حتى بعد ظهور المصل وانتظام حركة السفر بالخارج.يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليًا على مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب أجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.