سليمان: الغرض من الصندوق السيادي هو استغلال الأصول غير المستغلة

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر لديها وفرة في الأصول، والغرض الرئيسي من إنشاء الصندوق السيادي هو استغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، بشكل استثماري، والصندوق كيان قائم على الحوكمة والاستدامة.وأوضح "سليمان" أن هناك طريقة لاستغلال أي أصل من الأصول عن طريق دخوله في شراكة تحوله إلى أصل منتج، والصندوق يركز على جميع أنواع الشراكات سواء محلية أو أجنبية، وذلك بهدف تنوع رؤوس الأموال، وبمراعاة التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم.ولفت "سليمان" إلى تنوع استراتيجية الصناديق السيادية، مشيرا إلى إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة حول استراتيجيات الصناديق السيادية على مستوى العالم، موضحا أن معظم الدول لديها اقتصاد في اتجاه واحد إما زراعي أو صناعي أو استخراجي، أما مصر تتميز بتنوع اقتصادها وهو ما يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.