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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بإلقاء «مية نار» على طليقته في قويسنا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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تمكن ضباط قسم شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية برئاسة المقدم أحمد شمس، اليوم الأربعاء، من ضبط «ي. م»، المتهم بإلقاء مياه النار على طليقته وطعنها بسلاح أبيض أمام محل عملها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها التي أقرت بأنها تزوجت من المتهم منذ عامين ونصف، ولسوء أخلاقه أصرت على الطلاق منه وتم الطلاق منذ شهرين وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية كاملة، وبرغم ذلك ظل يطاردها وتتبعها حتى محل عملها، وهددها عدة مرات بالعودة له وإلا تشويهها بـ "مية النار".

وأضافت المجنى عليها: «قررت تحرير محضر ضده لأتخلص من تهديداته لكن تواصلت والدتى مع والدته وأخبرتها بتهديداته، وطلبت منها والدته عدم تحرير محضر ضده ووعدتنا بأنها ستتصدى له، وبعد يومين فقط حضر لمحل عملي وألقى علي مياه النار وطعنني بسلاح أبيض وخضعت لعمليات استكشاف واستئصال الطحال».

وتم تحرير محضر ضده يحمل رقم 23874 لسنة 2020، وطلبت المجني عليها بسرعة ضبط وإحضار المتهم لينال عقابه، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة قويسنا من مستشفى قويسنا العام تفيد بوصول سيدة عشرينية مصابة بطعنة بسلاح أبيض وملقى عليها مياه النار وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وجار ضبط المتهم.

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