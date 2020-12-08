رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمارى: الجيش الليبى فى حالة حرب مع تركيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:18 م
المسماري
المسماري
أ ش أ
طباعة
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن بلاده في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية فاقمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المسماري- في تصريحات اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)- إن السفينة التركية التي اعترضها الجيش الليبي أمس كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة، مضيفا "منذ 2016 منعنا حتى قوارب الصيد الليبية من دخول المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول أي قطعة بحرية لهذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول السفينة التركية لهذه المنطقة، بدون تنسيق أو علم من خفر السواحل الليبي. وجهنا نداء للسفينة ولم تستجب لنا، كما أنها لم تقم بالإجراءات الدولية المتبعة في هذا الموقف".

وأشار المسماري إلى أن السفينة التركية احتجزت لدخولها منطقة محظورة، حتى وإن كانت لا تحمل أسلحة أو مواد ممنوعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أردوغان لم يتوقف يومًا عن نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وتابع: "لكل من يهمه الشأن الليبي، أمر السيادة الليبية لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو تقديمه قربانًا لأي تقارب مع من كان".

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، ليلة الإثنين، عن اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

خطوة بخطوة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي الحالي

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي