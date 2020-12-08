جنازة مهيبة لشهيد الواجب الوطني المجند عبدالغني الزيني (صور)

شارك المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد بالنيابة عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني المجند عبدالغني الزيني والذي استشهد أثناء أداء عمله في ميدان البطولة والفداء.جاء ذلك بحضور اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد فتح الله، المستشار العسكري، ولفيف من رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وحشد كبير من أهالي بورسعيد.وقدم نائب المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، والدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.