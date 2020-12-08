رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم الأساتذة المدرجين بجامعة عين شمس ضمن 2% من أفضل العلماء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:34 م
تكريم الأساتذة المدرجين
تكريم الأساتذة المدرجين بجامعة عين شمس
إسراء جمال
طباعة
كرم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، 25 عالمًا من الجامعة والذين تم درج أسمائهم ضمن 2% من أفضل علماء العالم في القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد الأمريكية، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم.

وأعرب الدكتور محمود المتينى عن سعادته لفوز 25 عالمًا من الجامعة من أصل 400 عالم وباحث مصري، مؤكدًا أن هؤلاء العلماء فخر لمصر ولجامعة عين شمس لما قدموه من مجهود علمى كبير.

وأضاف أن الجامعة تنوى الاستفادة من تجربة الباحثين وأفكارهم وتقديم الدعم لهم فى تحقيق أفكارهم من خلال ضمهم كأعضاء إلى المجلس العلمى للجامعة، موضحا أن هذا الإنجاز تراكم سنوات طويلة من البحث، وأن خطة الجامعة تهدف إلى رفع نسبة الباحثين من الجامعة فى تلك المحافل العالمية من خلال تقديم كل الإمكانيات لنهضة البحث العلمى بالجامعة.

وتابع أن كلية العلوم هى أصل العلم ومنارته، مؤكدا أن الجامعة استهدفت تقديم كل الإمكانيات وتطوير البنية التحتية وتقديم كل الخدمات للارتقاء بالبحث العلمى داخل الكلية.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن أى مؤسسة علمية تكون لها طريقة وخطة بحثية، مضيفًا أن المجلس البحثى سيكون عليه دور كبير فى الارتقاء بالعملية البحثية داخل الجامعة ووضع خطط لها.

وقال إنه لا بد من وضع البحث الطلابي كأساس فى العملية التعليمية على مستوى جميع الكليات داخل الجامعة ليكون نواة للبحث العلمى داخل الجامعة.

وقدم الدكتور هشام تمراز، أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة، الشكر والتقدير إلى علماء الجامعة الذين تم إدراج أسمائهم ضمن أفضل علماء العالم، مؤكدا أنهم قدموا مجهودًا كبيرًا وكسروا صعوبة النشر الدولى ووصلوا إلى العالمية، مضيفًا أنهم القاطرة التى يستدل عليها أعضاء هيئة التدريس فى الارتقاء بالعملية البحثية والعلمية.

يذكر أن قائمة العلماء المصريين التى ضمت 400 عالم وباحث مصري اشتملت "أفضل 2٪ من علماء العالم"، وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي 170 تخصصًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

الصور

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

الأكثر قراءة

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

بدء تحليل كبسولة مسبار ياباني عادت إلى الأرض بعيّنات من كويكب «ريوجو»

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

أيام زمان

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)

إكرام عمر تستلهم لوحات معرضها من «ليالى ألف ليلة وليلة»

«دورة الآباء».. تفاصيل المهرجان القومى للمسرح فى دورته الجديدة