تكريم الأساتذة المدرجين بجامعة عين شمس ضمن 2% من أفضل العلماء

كرم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، 25 عالمًا من الجامعة والذين تم درج أسمائهم ضمن 2% من أفضل علماء العالم في القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد الأمريكية، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم.وأعرب الدكتور محمود المتينى عن سعادته لفوز 25 عالمًا من الجامعة من أصل 400 عالم وباحث مصري، مؤكدًا أن هؤلاء العلماء فخر لمصر ولجامعة عين شمس لما قدموه من مجهود علمى كبير.وأضاف أن الجامعة تنوى الاستفادة من تجربة الباحثين وأفكارهم وتقديم الدعم لهم فى تحقيق أفكارهم من خلال ضمهم كأعضاء إلى المجلس العلمى للجامعة، موضحا أن هذا الإنجاز تراكم سنوات طويلة من البحث، وأن خطة الجامعة تهدف إلى رفع نسبة الباحثين من الجامعة فى تلك المحافل العالمية من خلال تقديم كل الإمكانيات لنهضة البحث العلمى بالجامعة.وتابع أن كلية العلوم هى أصل العلم ومنارته، مؤكدا أن الجامعة استهدفت تقديم كل الإمكانيات وتطوير البنية التحتية وتقديم كل الخدمات للارتقاء بالبحث العلمى داخل الكلية.وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن أى مؤسسة علمية تكون لها طريقة وخطة بحثية، مضيفًا أن المجلس البحثى سيكون عليه دور كبير فى الارتقاء بالعملية البحثية داخل الجامعة ووضع خطط لها.وقال إنه لا بد من وضع البحث الطلابي كأساس فى العملية التعليمية على مستوى جميع الكليات داخل الجامعة ليكون نواة للبحث العلمى داخل الجامعة.وقدم الدكتور هشام تمراز، أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة، الشكر والتقدير إلى علماء الجامعة الذين تم إدراج أسمائهم ضمن أفضل علماء العالم، مؤكدا أنهم قدموا مجهودًا كبيرًا وكسروا صعوبة النشر الدولى ووصلوا إلى العالمية، مضيفًا أنهم القاطرة التى يستدل عليها أعضاء هيئة التدريس فى الارتقاء بالعملية البحثية والعلمية.يذكر أن قائمة العلماء المصريين التى ضمت 400 عالم وباحث مصري اشتملت "أفضل 2٪ من علماء العالم"، وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي 170 تخصصًا.