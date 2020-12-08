حازم الجندى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

أدلى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى نهاية اليوم في 13 محافظة، وذلك بلجنة مدرسة سعد زغلول الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية.ودعا الجندي، جموع الناخبين إلى النزول بقوة أمام اللجان الانتخابية والتصويت للمرشحين القادرين على القيام بمهام ووظائف مجلس النواب ومن يمكنهم التعبير عن تمثيل حقيقي للناخبين تحت القبة.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التزام المواطنين بكل التعليمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المهندس حازم الجندي، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في طريق الحياة النيابية المستقرة، حيث تم الانتهاء بالكامل من انتخابات مجلس الشيوخ وبدأ ممارسة عمله، كما أوشكت انتخابات مجلس النواب على الانتهاء لنكون خلال أيام أمام نتيجتها النهائية وإعلان تشكيل البرلمان الجديد.وتابع عضو مجلس الشيوخ: بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب تكون منظومة التشريع في مصر قد اكتملت بشقيها الشيوخ والنواب، وتبدأ مرحلة العمل الجاد لخدمة المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحل مشكلاتهم بالتعاون بين المجلسين.