بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى "من كانوا غير مُدرجين" للبرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفي من وظائف (معلم- أخصائي) على منصة المُعلم للتدريب عن بُعد، بالإضافة لمعلمي التعليم الفني المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي على برامج التعليم الفني.جاء ذلك بعد إشادة كثير من معلمي التعليم العام المستهدفين كمرحلة أولى لتغيير المسمى الوظيفي بسهولة التعامل مع منصة المعلم، سواء في حجز البرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفي مرورًا بإجراء التدريب "أونلاين" وتيسير الحجز للاختبار بفروع الأكاديمية.وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، على أهمية تحويل كل البرامج التدريبية لتغيير المسمى الوظيفي لمعلمي التعليم الفني، والتي يتم اعتمادها من الأكاديمية إلى النظام الرقمي تيسيرًا على السادة أعضاء هيئة التعليم وحرصًا على مصالحهم، وأكد على أهمية إضافة معلمي التعليم الفني للاستفادة من منصة المُعلم للتدريب عن بُعد.وأوضح الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الأكاديمية تسعى إلى تلبية كل احتياجات المعلمين من التنمية المهنية المستدامة أو الاستحقاقات التي يمر بها النظام الوظيفى للمعلمين مع تطوير حقائب القيادة الإشرافية لتواكب أحدث التقنيات التدريبية لإبراز أهم العناصر القيادية التي يتم ترشيحها لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل إدارة تعليمية أو موجه فنى، حيث إن الأكاديمية بصدد تطوير تلك الحقائب الإلكترونية على منصة المعلم لتحويل نظام التقييم بها إلى نظام ممارسات فعلية.كما أوضح مدير الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية المهندس رضوان شعبان، أن الإدارة تقوم بالتطوير المستمر لنظام منصة المُعلم للتدريب عن بُعد لسهولة التعامل معها من كل أعضاء هيئة التعليم، وأنه يقوم حاليًا أعضاء الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية الذين قاموا بإنشاء المنصة بعمل تطويرات دائمة في المنصة من حيث التصميم والبرمجة ورفع كفاءة السيرفرات لاستيعاب الكثير من المعلمين من بينهم معلمو التعليم الفني وإضافة عدد كبير من البرامج التدريبية.يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير أداء كل الجهات الحكومية، وبناءً على خطة الدولة للتحول الرقمي بالجهاز الإداري.