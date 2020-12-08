تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.ويواجه المتهم مصطفي الاعصر، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما يواجه اتهامات بنشر تهمة أخبار بث كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.