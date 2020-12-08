أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الثلاثاء 8-12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سعر العملات في البنك الأهلي المصري



أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8736 جنيه مصري للشراء و19.0841 جنيه مصري للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم



وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.6653 جنيه مصري عند الشراء، و21.1387 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.4681 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6709 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6765 جنيه مصري.