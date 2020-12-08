أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الثلاثاء 8-12-2020
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:57 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 8-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8683 جنيه مصري، وعند البيع 51.6097 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4491 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6974 جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.6653 جنيه مصري عند الشراء، و21.1387 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.4681 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6709 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6765 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.61 جنيه مصري وعند البيع 15.71 جنيه مصري.
سعر العملات في البنك الأهلي المصريوقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8553 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.1128 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.6458 جنيه مصري، وعند البيع 21.1252 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1887 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8683 جنيه مصري، وعند البيع 51.6097 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.4491 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6974 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8736 جنيه مصري للشراء و19.0841 جنيه مصري للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.6653 جنيه مصري عند الشراء، و21.1387 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.4681 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6709 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6765 جنيه مصري.