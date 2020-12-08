فى معلومات سريعة.. تعرف على سوق التونسى الجديد بالقاهرة (إنفوجراف)

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سوق التونسي الجديد، بعد أن تمت إزالة السوق القديم، وذلك حسب أجندة عمل محافظة القاهرة بإقامة أسواق حضارية تتماسى مع رؤية الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة.ويستعرض "الدستور" في معلومات سريعة ماهية السوق الضخم بحي البساتين بمحافظة القاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:- مقام على مساحة 30 ألف م2.- تحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.- يضم 667 محلًا.- استقبل بائعين من 5 أسواق.- بلغت تكلفته 300 مليون جنيه.- به 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.