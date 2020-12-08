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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فى معلومات سريعة.. تعرف على سوق التونسى الجديد بالقاهرة (إنفوجراف)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
مصطفى عبدالله
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افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سوق التونسي الجديد، بعد أن تمت إزالة السوق القديم، وذلك حسب أجندة عمل محافظة القاهرة بإقامة أسواق حضارية تتماسى مع رؤية الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة.

ويستعرض "الدستور" في معلومات سريعة ماهية السوق الضخم بحي البساتين بمحافظة القاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

- مقام على مساحة 30 ألف م2.

- تحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

- يضم 667 محلًا.

- استقبل بائعين من 5 أسواق.

- بلغت تكلفته 300 مليون جنيه.

- به 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

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