تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.صرح بذلك العميد الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.