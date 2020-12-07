رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية توجه بمتابعة إجراءاتها الاحترازية بشأن كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:30 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
حسام محفوظ
طباعة
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بشأن فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على التأكيد على اتخاذ كل التدابير الاحترازية، والتعقيم اليومي للمقرات وارتداء الكمامات طوال الوقت وحظر التواجد بدونها، ومنع التكدس وتحقيق التباعد بين الأفراد، واستدعاء عدد مناسب من المطلوبين للمثول للتحقيقات بما يكفل تحقيق هذا التباعد.

كما نص القرار على اعتبار المصاب بفيروس كورونا المستجد، في إجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، وبالنسبة للمخالط للمصاب بالفيروس عليه التقدم بما يفيد بإصابة من يخالطه وإلا يعد متغيبا من العمل.

كما يتم إخطار مديري الصحة المختصين، في حال ظهور أي اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الأعضاء لاتخاذ ما يلزم والتنسيق معها لتعقيم المقر، وأكد القرار على بذل أعضاء النيابة كل في موقعه العناية الفائقة في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها على وجه يحقق العدالة الناجزة، وإخطار إدارتي التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة بحالات الإصابة والاشتباه أولا بأول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

مطالب بوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الإثنين 7-12-2020

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. تعلم فن «الاسترينج آرت» في بيت السناري

الخميس.. أشهر استعراضات «القومية للفنون الشعبية» على قبة الغورى

الجمعة.. «الأوبرا» تنظم أمسية فنية لفرقة «الأحلام» على مسرح الجمهورية

صدور رواية «فنانو الذاكرة» للكندي جيفري مور وترجمة نهى مصطفى