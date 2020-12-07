النيابة الإدارية توجه بمتابعة إجراءاتها الاحترازية بشأن كورونا

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بشأن فيروس كورونا المستجد.ونص القرار على التأكيد على اتخاذ كل التدابير الاحترازية، والتعقيم اليومي للمقرات وارتداء الكمامات طوال الوقت وحظر التواجد بدونها، ومنع التكدس وتحقيق التباعد بين الأفراد، واستدعاء عدد مناسب من المطلوبين للمثول للتحقيقات بما يكفل تحقيق هذا التباعد.كما نص القرار على اعتبار المصاب بفيروس كورونا المستجد، في إجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، وبالنسبة للمخالط للمصاب بالفيروس عليه التقدم بما يفيد بإصابة من يخالطه وإلا يعد متغيبا من العمل.كما يتم إخطار مديري الصحة المختصين، في حال ظهور أي اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الأعضاء لاتخاذ ما يلزم والتنسيق معها لتعقيم المقر، وأكد القرار على بذل أعضاء النيابة كل في موقعه العناية الفائقة في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها على وجه يحقق العدالة الناجزة، وإخطار إدارتي التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة بحالات الإصابة والاشتباه أولا بأول.