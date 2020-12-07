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سياسي

تفاصيل اختراق مصر صناعة «نووى الأدوية»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:27 م
نووي الأدوية
نووي الأدوية
كريمة أبوزيد - السيد السعدنى
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قال اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الدخول في صناعة تصنيع مشتقات بلازما الدم، مثل الدخول في المجال النووي، واصفا إياه بـ"نووي الدواء"، ويعد بمثابة نقلة مهمة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية تحتكر الأمر، فيما يوجد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط بإسرائيل.

وأشار زيدان، إلى تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحة المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة لا سيما بعدما كانت لدينا مشاكل سابقة بشأن فيروس سي.

ونوه زيدان إلى إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما ووجدتها على أعلى مستوى وتصلح كبداية لمراكز تجميع، لافتا إلى أن المصنع الذي سيتم إنشاؤه في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار زيدان إلى أهمية مشروع القانون، لا سيما وأن الشركات العالمية اشترطت أن تكون هناك مرونة في التصدير والتصنيع، موضحا أن أمريكا هي أكبر الدول المصدرة للبلازما الخام بنسبة 70%، حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا، ويحصلون على ما بين 30-50 دولارا فى كل مرة، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام بـ210 دولارات، ويصل سعر المصنع منه إلى 600 دولار.

وقال زيدان، إنه تُجري للمواطن الأمريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان على حالته الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، بالتالي فإن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي على الدولة فقط، بل سيشجع الحفاظ على الصحة العامة، ما يخلق حالة وعي عامة، متابعا، أن اختبارات الفيروسات يصل ثمنها 1000 جنيه، وتكلف أضعافا حال أجريت في القطاع الخاص.

وأضاف، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة لمصر سواء صحيا أو اقتصادياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.

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