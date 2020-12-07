برلماني: إنجاز تاريخي في عهد السيسي بالقضاء على الهجرة غير الشرعية

وصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016، بالإنجاز التاريخي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.ووجه «أبو جاد»، فى بيان له اليوم الإثنين، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر، في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وقال إن السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي حذر من مخاطرها الرئيس عبد الفتاح السيسى من على منبر عالمي، ألا وهو الأمم المتحدة، لتصبح مصر واحدة من أهم دول العالم التي نجحت في غضون سنوات قليلة جدًا، في القضاء نهائيًا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأكد أن نجاح مصر لم يأتِ من فراغ وإنما جاء من الجهود الكبيرة التي بذلتها السفيرة نبيلة مكرم، مع جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة، وكذلك من خلال التعاون الصادق والتنسيق الحقيقى بين جميع الوزارات والمحافظين وغيرهم من كبار المسئولين.وأشاد بالجولات المكوكية والزيارات التي تمت من قبل السفيرة نبيلة مكرم، لمختلف المحافظات والمدن والقرى التى كانت تتصدر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن وزيرة الهجرة نجحت بكل حب وإخلاص وصدق مع جميع من التقتهم بإقناعهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدى لها ومنع إلقاء أبنائهم في التهلكة.