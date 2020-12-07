ليست ووهان.. الصين تكشف مصدر فيروس كورونا

أكدت الصين من جديد، اليوم الإثنين، أن منشأ فيروس كورونا المستجد ليس مدينة وهان، وإنما تم تصدير الوباء إليها عبر أغذية مجمدة مصدرها دول أخرى حول العالم.وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، فإن وصول فيروس كورونا لسوق المأكولات البحرية في ووهان العام الماضي، قد يكون أسترالي المصدر.ودافعت بكين منذ أكتوبر عن نظرية منشأ الفيروس خارج حدودها، بعدما وجد خبراء يتتبعون تفشي المرض في تشينغداو شرق الصين، عينات حية من فيروس كورونا، في عبوات سمك مجمدة مستوردة، من نوع «القد».وقالت الصحيفة الصينية، إنه ثبت وجود الفيروس التاجي في منتجات مستوردة من دول عدة مثل اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل وألمانيا وأستراليا، والكرز التشيلي، والمأكولات البحرية الإكوادورية.