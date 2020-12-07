ارتفاع مؤشر النشاط الاقتصاد الياباني لأعلى مستوى

أظهرت بيانات رسمية أولية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا.وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 93.8 نقطة مقابل 93.3 نقطة في سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي عندما سجل 94.1 نقطة.وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 89.7 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 84.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 9ر89 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 91.7 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى اقل مستوى له منذ أبريل 2011.