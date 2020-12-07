ماليزيا تبيع صكوكا بـ 4 مليارات رنجيت بعائد 2.986%

قال البنك المركزي الماليزي اليوم الاثنين إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بأربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986 %.بلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.62 مرة.وكانت قد أصدرت الحكومة الماليزية "صكوك العناية" بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).