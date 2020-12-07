10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد برلمانية في الإسماعيلية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر.وتنطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين، التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.