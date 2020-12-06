إيبارشية الجيزة تنظم القداسات بأعداد محدودة

أعلنت إيبارشية الجيزة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إقامة صلوات القداسات بأعداد محدودة لا يتخطى عدد الحضور بها الـ50 فردًا، للحد من التجمعات.كما أشارت الإيبارشية، في بيان الأحد، إلى أن صلوات تسبحة كيهك تقتصر على الكهنة والشمامسة فقط كما تقرر تعليق الأنشطة الكنسية ومدارس الأحد، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد علي خمسة شمامسة فقط.