ماهو سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 7-12-2020 فى البنوك المصرية؟
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك وفا التجاري وبنك الكويت الوطني.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك وفا التجاري وبنك الكويت الوطني.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 47.92، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.42، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.31.
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنوك المصريةوفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40
وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.61 جنيه وللبيع 48.82
بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.61
وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.62 جنيه وللبيع 51.34
بنك القاهرة سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.59
وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.12.
أسعار الدينار الكويتيكما سجل سعر الدينار في بنك مصر لشراء 51.61 جنيه وللبيع 48.42، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.61 جنيه وللبيع 48.82، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.42، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة للشراء 51.75 جنيه وللبيع 47.67، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 47.92.
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