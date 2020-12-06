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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5354 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:14 م
ضبط سائق
ضبط سائق
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية تجاه 5354 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 557 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازي، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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