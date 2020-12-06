إسرائيل تكشف حقيقة تحطم طائرة مروحية في الجليل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، حقيقة تحطم طائرة مروحية في الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل.وقال موقع "0404" العبري: "إن التقرير حول تحطم مروحية في الجليل هو تقرير كاذب، فقط هناك هبوط اضطراري لمروحية".وذلك بعد أن أفادت فضائية "سكاي نيوز" عن تحطم مروحية إسرائيلية مدنية في منطقة الجليل الأعلى إثر اصطدامها بخط كهرباء.