المغرب يعرب عن تفاؤله إزاء «التطورات الإيجابية» بين دول الخليج

عبر المغرب عن تفاؤله وارتياحه إزاء "التطورات الإيجابية" بين دول مجلس التعاون الخليجي، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن طي صفحة الخلاف.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من استعادة التلاحم والوئام، ويعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي".وأضافت الوزارة: "المملكة المغربية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي، وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن".وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الأزمة الخليجية التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وتعليق حركة السفر مع قطر منذ أواسط 2017.