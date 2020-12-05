«الطيران» تستكمل اتفاقية مصر والسودان للنقل الجوي

تستكمل وزارة الطيران المدني المباحثات الخاصة بالاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان والتى تم مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى لجنوب السودان مطلع الشهر الماضى، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات.يأتي ذلك خلال الزيارة الخاصة لـ ‏Subek John David المدير التنفيذى لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني والذي وصل مساء أمس الجمعة،على رأس وفد رفيع المستوى إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.ومن المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني وعمل عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.