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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الإدارية العليا» تحيل 18 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب للنقض

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:28 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، في 19 طعنًا مقدمة على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020، حيث أحالت 18 طعنًا لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن وحيد لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت حكمها في 110 طعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض.

وقضت المحكمة برفض 84 طعنًا، وأحالت 16 طعنًا آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

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