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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«حصص مصر» هدية «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:52 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب المرحلة الثانوية العامة 2021، منصة حصص مصرhesas.eg  للمرة الأولى، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة "أونلاين".

تفاصيل منصة حصص مصر hesas.eg لطلاب الثانوية العامة 2021


وأكدت الوزارة، في بيان، أن منصة حصص مصر يقدمها معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد لطلاب مرحلة الثانوية العامة 2021، مضيفة أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري، على أن يتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

وطالبت الوزارة بالتسجل على المنصة، والذي سيكون مجانًا لفترة محدودة! من هنــــا  www.hesas.eg .

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