التضامن تعلن إجراءات إلحاق المرأة المعنفة بمراكز الاستضافة

إجراءات إلحاق المرأة المعنفة بمراكز الاستضافة وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن مركز المرأة المعنفة تستضيف المرأة المعرضة الى أى نوع من أنواع العنف سواء كان جسدي أو جنسي أو نفسي، وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عام وذلك يتضمن:-



- المرأة ذات الإعاقة القادرة الخدمة نفسها والناجيات من الاتجار بالبشر.



- إلا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما في تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالمركز، ويثبت ذلك بموجب وثيقة رسمية أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص.



-أن تكون المرأة مصرية أو أجنبية مقيمة في مصر، بإطالعها على لائحة القواعد والميثاق الأخلاقي بالمركز أن تتعهد كتابة ومدونة ًوقواعد السلوك والتزامها بهما، كما لابد أن تكون خالية من الأمراض.



وأكدت الوزارة أن الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية وخلال اول 3 ايام، وان تستوفي جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هويتها وبعد ذلك تعتبر مقيمة في المركز ويتم وضع خطة تدخل مناسبة لها وبموافقتها، وسيتم تقييم السيدة بالمركز لمدة ستة أشهر، ويجوز مدها إلى ستة أشهر أخرى بموافقة اللجنة المحلية وما زاد على ذلك يعرض على اللجنة المركزية.

الأوراق المطلوبة لإلحاق المستفيدة:- - مستند إثبات الشخصية. وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن مركز المرأة المعنفة تستضيف المرأة المعرضة الى أى نوع من أنواع العنف سواء كان جسدي أو جنسي أو نفسي، وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عام وذلك يتضمن:-- المرأة ذات الإعاقة القادرة الخدمة نفسها والناجيات من الاتجار بالبشر.- إلا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما في تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالمركز، ويثبت ذلك بموجب وثيقة رسمية أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص.-أن تكون المرأة مصرية أو أجنبية مقيمة في مصر، بإطالعها على لائحة القواعد والميثاق الأخلاقي بالمركز أن تتعهد كتابة ومدونة ًوقواعد السلوك والتزامها بهما، كما لابد أن تكون خالية من الأمراض.وأكدت الوزارة أن الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية وخلال اول 3 ايام، وان تستوفي جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هويتها وبعد ذلك تعتبر مقيمة في المركز ويتم وضع خطة تدخل مناسبة لها وبموافقتها، وسيتم تقييم السيدة بالمركز لمدة ستة أشهر، ويجوز مدها إلى ستة أشهر أخرى بموافقة اللجنة المحلية وما زاد على ذلك يعرض على اللجنة المركزية.- مستند إثبات الشخصية.



- بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقر الإقامة بالتنسيق مع مديرية التضامن المختصة.



- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها.



-صورة من مستندات حالتها الاجتماعية.



-بيان رسمي بمفردات المرتب الشهري الذي تحصل عليه إذا كانت عاملة.



-شهادة صحية بمعرفة طبيب المركز توضح حالتها الصحية وتؤكد خلوها من الأمراض المعدية.



-التوقيع على كشف العهد المسلمة إليها والالتزام بردها عند مغادرة المركز.



- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.



صورة من شهادات ميلاد اولادها إن وجدوا.

محافظات مراكز الاستضافة:- -يوجد 8 مراكز على مستوى الجمهورية تخدم جميع أنحاء الجمهورية.



-القاهرة

- الجيزة

- القليوبية

- الدقهلية

- الإسكندرية

- الفيوم

- بني سويف



إجراءات الوصول للمراكز:-

- الاتصال بأرقام الخط الآمن (خط المساعدة) لكل مركز.



- الاتصال بأرقام الوزارة لمعرفة أقرب مركز استضافة للمرأة.



- التوجه إلى الوحدة أو الإدارة او المديرية الاجتماعية.



-الاحالة من أي جهة شريكة وقد تشمل أقسام الشرطة، والمستشفيات والوحدات الصحية، خط نجدة الطفل، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية، النيابة العامة.



يهمك أيضًا | رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة





-القاهرة- الجيزة- القليوبية- الدقهلية- الإسكندرية- الفيوم- بني سويفإجراءات الوصول للمراكز:-- الاتصال بأرقام الخط الآمن (خط المساعدة) لكل مركز.- الاتصال بأرقام الوزارة لمعرفة أقرب مركز استضافة للمرأة.- التوجه إلى الوحدة أو الإدارة او المديرية الاجتماعية.-الاحالة من أي جهة شريكة وقد تشمل أقسام الشرطة، والمستشفيات والوحدات الصحية، خط نجدة الطفل، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية، النيابة العامة.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة هي إحدى الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامنالاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.