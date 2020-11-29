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مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:21 م
القباج
القباج
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيلها على موقعها الرسمي.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر هنا في الدستور رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلا عن المواطنين لتخفيف حركة السير في الشوارع والتكدس والازدحام، ووفرت هذه الخدمة خوفًا على صحة المواطنين والحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي كافة المصريين من ذوي الإعاقة لرفع العبء عنهم ومساعدتهم في إعطاء حقوقهم التي تعد أبسط السبل المعيشية.

وتقوم الوزارة ببذل المزيد من الجهد لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في التعرف على مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجاتها وتساعد ذوي الإحتياجات الخاصة على الحصول بكافة الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المعروضة له.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الاستخراج ايضا:
1 - الدخول على  رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة https:www.moss.gov.egar-egPagesdefault.aspx.
2 - اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.
3 - تسجيل الرقم القومي، والاسم كاملًا. تسجيل عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2020

1 - تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.
2 - توفير حماية اجتماعية مثل الدعم النقدي.
3 - الإعفاء ‏من ‏رسوم‏ ‏العرض‏ ‏على‏ ‏القوميسيون‏ ‏الطبي‏ عند التقدم للحصول على سيارة مجهزة، فضلًا عن إعفاء الأجهزة الطبية والتعويضية من الضرائب الجمركية.
4 - دمج ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية مع توفر معايير الحماية والأمان.
5 - إلزام الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم 20 عاملًا، بتعيين 5% من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخفض ساعات العمل لذوي الإعاقة بواقع ساعة واحدة باليوم، وتكون مدفوعة الأجر، وينطبق هذا على الشخص الذي يرعى معاق حتى الدرجة الثانية في القرابة معه.
6 - يحق للمعاقين الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، ويحق الجمع بين راتبه من العمل والمعاش المستحق، وأحقية الحصول على نسبة 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

شروط إستخراج عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2020
1 - الشلل الدماغي.
2 - الجذام.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القادمة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور العضلات.
11 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
12 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت طرقا للاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي أو عن طريق الاتصال بخدمة الخط الساخن على الرقم 15044، أو عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الرسمي، وتأتي تلك الخدمات مراعاة لما تمر به هذه الفئة من احساسهم وشعورهم بأنهم لم يستطيعوا العيش مثلهم مثل الإنساس الطبيعي في الحياة.

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