الوقاية في مرتبة أخرى.. إصابات كورونا «نمبر وان» في بحث المصريين بالموجة الثانية (رسوم بيانية)

أثارت الموجة الثانية من فيروس كورونا ، الحرص الشديد والاهتمام البالغ من قبل المصريين، حيث أعلنت الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية الاستعدادات اللازمة لمواجهتها من قبل الجميع، حيث بدأت دقات القلق تتجه نحو متابعة حالات الإصابة ومدى ارتفاعها، أكثر من البحث عن الوقاية وأحدث طرق العلاج، كما كان معتاد من قبل الكثيرين في الموجة الأولى من كوفيد-19.





وتستعرض جريدة الدستور في هذا التقرير مقارنة بخصوص اهتمامات المصريين في ظل استعدادات الحكومة للموجة الثانية في كافة محافظات الجمهورية، وجاءت المقارنة بين اهتمامات المصريين وعمليات البحث بين "معدل وفيات كورونا، وبين طرق البحث عن علاج كورونا في الموجة الثانية وبين البحث عن معدل إصابات كورونا، وأخيرا بين حالات شفاء كورونا"، لنلاحظ أن مؤشر إصابات كورونا قفز في معدلات ونسب البحث على جوجل بنسبة 69% على أن يلية في معدلات البحث علاج كورونا بنسبة 36%، وأما بالنسبة لاهتمامات المصريين بخصوص حالات الشفاء جاءت الأقل مسجلة 9% فقط.









محافظة المنوفية الأكثر اهتماما في مصر بالبحث عن إصابات فيروس كورونا الجديدة

أما بالنسبة للمحافظات الأكثر اهمامًا بالبحث عن ما يخص الموجة الثانية من فيروس كورونا ، جاءت محافظة المنوفية مسجلة أعلى محافظة اهتماما بكوفيد-19، حيث جاءت الاهتمامات كالتالي: نسبة البحث عن إصابات كورونا 59%، وعن وفيات كورونا 16%، وعن علاج كورونا 25%.









محافظة الجيزة هي المحافظة الثانية التي تلت المنوفية، بنسبة 35 عن الوفيات، و30% عن علاج كورونا، و67% عن إصابات كورونا، تلتها محافظة الإسكندرية فبلغت معدلات البحث 3% بالنسبة للوفيات، و62% بالنسبة لعلاج كورونا و35% عن إصابات كورونا، فيما جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الرابعة بنسبة: 72% بحث عن اصابات كورونا، و25 عن علاج كورونا، و3% عن وفات كورونا، أما محافظة الأقصر فسجلت نسبة بلغت 57 بالنسبة لاهتمامات أبناء المحافظة عن علاج كورونا و43% بالنسبة لمعدلات البحث عن إصابات كورونا.









استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوضحت أبرز استعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنه تم تشغيل حوالي 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات الجديدة، يأتي كل ذلك بجانب تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، مع الحرص الشديد على زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كوفيد-19.





وأضافت الوزيرة أنه تم زيادة نسبة مخزون كافة المستلزمات الوقائية، والعمل على تدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات المختلفة العلمية من أجل التعامل مع الحالات ومكافحة حالات العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملًا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية و"سينوفاك" لبدأ تجهيز خط إنتاج بشركة "فاكسيرا" لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس الكورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة "سينوفارم" على 300 ألف مشارك، فضلًا عن زيادة قدرة الخط الساخن 105، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





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