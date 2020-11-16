بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، نرصد في هذا التقرير موعد إعادة الانتخابات البرلمانية 2020 حيث تصل أعداد محافظات المرحلة الأولى من انتخابات النواب حوالي أربعة عشر محافظة، بينما تصل أعداد محافظات المرحلة الثانية حوالي ثلاثة عشر محافظة، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني بمواعيد الانتخابات بمجلس النواب، يشتمل على توقيتات انتخابات الإعادة.

موعد إعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى

في هذا السياق، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في جولة الإعادة بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى بخصوص المصريين في الخارج، حيث تبدأ في أيام السبت والأحد والإثنين الذي يوافق 21 و22 و23 نوفمبر 202.





أما بالنسبة للانتخابات في جولة الإعادة داخل مصر فسوف تكون أيام الإثنين والثلاثاء الموافق أيام23 و24 نوفمبر 2020.

نتائج انتخابات مجلس النواب 2020

سوف يتم إعلان النتائج النهائية في يوم30 نوفمبر 2020، وتشتمل على محافظات المرحلة الأولى كل من محافظة الجيزة و محافظة المنيا و محافظة سوهاج و محافظة أسيوط و محافظة بني سويف و محافظة الفيوم و محافظة قنا و محافظة أسوان و محافظة الوادي الجديد و محافظة الأقصر و محافظة البحر الأحمر و محافظة البحيرة و محافظة مطروح و محافظة الإسكندرية.

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية

حددت اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إعادة انتخابات المرحلة الثانية حيث تجرى الإنتخابات بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 5 و6 و7 ديسمبر 2020، كما حددت يومى الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و8 ديسمبر 2020 المقبلين لاجراء الانتخابات داخل مصر، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020، موعدًا نهائيًا لاعلان النتائج الرسمية، وتضم محافظات المرحلة الثانية كل من محافظات: القاهرة والغربية والدقهلية ودمياط والقليوبية والشرقية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية و محافظة السويس و محافظة الإسماعيلية و محافظة بورسعيد و محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء.

رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن لجميع من تطبق عليهم شروط الانتخابات التوجه إلى اللجان والتصويت في مواعيد الإعادة، ولمعرفة مكان اللجنة الانتخابية والرقم الخاص بالمواطن الناخب عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط اضغط هــنــــــــا





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