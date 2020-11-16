رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:45 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
أحمد عوض
طباعة
بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، نرصد في هذا التقرير موعد إعادة الانتخابات البرلمانية 2020 حيث تصل أعداد محافظات المرحلة الأولى من انتخابات النواب حوالي أربعة عشر محافظة، بينما تصل أعداد محافظات المرحلة الثانية حوالي ثلاثة عشر محافظة، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني بمواعيد الانتخابات بمجلس النواب، يشتمل على توقيتات انتخابات الإعادة.

موعد إعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى

في هذا السياق، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في جولة الإعادة بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى بخصوص المصريين في الخارج، حيث تبدأ في أيام السبت والأحد والإثنين الذي يوافق 21 و22 و23 نوفمبر 202.

أما بالنسبة للانتخابات في جولة الإعادة داخل مصر فسوف تكون أيام الإثنين والثلاثاء الموافق أيام23 و24 نوفمبر 2020.

نتائج انتخابات مجلس النواب 2020

سوف يتم إعلان النتائج النهائية في يوم30 نوفمبر 2020، وتشتمل على محافظات المرحلة الأولى كل من محافظة الجيزة و محافظة المنيا و محافظة سوهاج و محافظة أسيوط و محافظة بني سويف و محافظة الفيوم و محافظة قنا و محافظة أسوان و محافظة الوادي الجديد و محافظة الأقصر و محافظة البحر الأحمر و محافظة البحيرة و محافظة مطروح و محافظة الإسكندرية.

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية

حددت اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إعادة انتخابات المرحلة الثانية حيث تجرى الإنتخابات بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 5 و6 و7 ديسمبر 2020، كما حددت يومى الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و8 ديسمبر 2020 المقبلين لاجراء الانتخابات داخل مصر، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020، موعدًا نهائيًا لاعلان النتائج الرسمية، وتضم محافظات المرحلة الثانية كل من محافظات: القاهرة والغربية والدقهلية ودمياط والقليوبية والشرقية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية و محافظة السويس و محافظة الإسماعيلية و محافظة بورسعيد و محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء.

رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن لجميع من تطبق عليهم شروط الانتخابات التوجه إلى اللجان والتصويت في مواعيد الإعادة، ولمعرفة مكان اللجنة الانتخابية والرقم الخاص بالمواطن الناخب عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط اضغط هــنــــــــا.

قد يهمك أيضا:

موعد إعادة الانتخابات في مجلس النواب 2020.. وإعلان النتيجة من الهيئة العليا للانتخابات





الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف موقع آثار عمره 5 آلاف عام شرقي الصين

اليونسكو تعارض خطط بريطانيا بإنشاء نفق تحت آثار «ستونهنج» الحجرية

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)