الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في 2021

قال مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة للجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة، الجمعة، إن العام المقبل بدأ يتشكل على هيئة كارثة إنسانية وإن على الدول الغنية ألّا تسحق الدول الفقيرة في "تدافع من أجل اللقاحات" لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وتحدث ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال اجتماع خاص لمناقشة كوفيد-19 الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضيوأصاب حتى الآن نحو 65 مليونا حول العالم.وذكرت الأمم المتحدة قبل أيام أن الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتوائها والأثر الاقتصادي لذلك دفع إلى زيادة نسبتها 40 بالمئة في عدد من يحتاجون لمساعدات إنسانية وناشدت لجمع 35 مليار دولار لتمويل المساعدات.وقال بيزلي: "2021 ستكون حرفيا كارثة بناء على ما نراه حاليا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن المجاعة تدق على أبواب أكثر من 10 دول.وأضاف أن 2021 ستشهد على الأرجح أسوأ أزمة إنسانية منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاما و"لن نتمكن من تمويل كل شيء، وبالتالي سيكون علينا أن نرتب أولويات وكما أقول هذه قمة جبل جليد فحسب".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكبار مسؤوليه إلى توفير اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 للجميع وإلى مساعدة الدول الغنية للدول النامية على التغلب على الجائحة والتعافي منها.ودعا تيدروس إلى ضخ 4.3 مليار دولار على الفور في برنامج إتاحة اللقاحات عالميا.وقال للجمعية العامة: "لا يمكننا ببساطة أن نقبل أن نكون في عالم يطأ فيه الأغنياء وذوو النفوذ الفقراء والمهمشين أثناء تدافعهم للحصول على اللقاحات.. هذه أزمة عالمية ويجب أن تكون الحلول متاحة بتكافؤ للصالح العام العالمي".