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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: نرفض أحلام تركيا في العثمانية الجديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:30 م
نيكولاس دندياس
نيكولاس دندياس
منار أحمد
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أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكولاس دندياس، اليوم الجمعة، نرفض أحلام تركيا في "العثمانية الجديدة"، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف دندياس أن تحركات تركيا الأخيرة بشأن التهدئة "المزعومة" في شرقي المتوسط غير مقنعة.

وأشار الوزير اليوناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة القبرصي نيكوس خريستودوليديس، في نيقوسيا، إلى أنه لهذا السبب دعت اليونان وقبرص دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تحمل المسئولية واتخاذ قرارات.

وأضاف دندياس: "يجب أن نتخذ القرارات التي ستقود تركيا إلى مسار حقيقي لوقف التصعيد، وأيضا حوار بناء على الأساس الوحيد الذي يمكننا قبوله، وهذا الأساس هو القانون الدولي وقانون البحار".

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