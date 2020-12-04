رواد مواقع التواصل يسخرون من أردوغان بسبب مقطع موسيقى

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، من مقطع فيديو ساخر يوضح تناقض موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الموسيقى، إذ اعتبر في وقت سابق أن إجباره على سماع موسيقى المؤلف الألماني الشهير موزارت يعتبر فاشية، في حين أنه افتتح مبنى الأوركسترا السيمفوني الرئاسي في العاصمة أنقرة، مشيرًا إلى أن موسيقى موزارت ستكون ضمن المقطوعات التي ستُعزف هناك.وكان أردوغان قد صرح في يناير عام 2019، أن إجبار رئيس موقفه واضح من شرب الخمر أو الاستماع لموسيقي موزارت يعتبر فاشية، في حين أنه قال أثناء افتتاح مبنى الأوركسترا السيمفوني الرئاسي في العاصمة أنقرة أمس الخميس، أنه في هذا المكان ستجتمع مقطوعات من موزارت وباخ وغيرهما.يذكر أنه في الوقت الذي يعصف فيه فيروس كورونا بالأمة التركية، شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بالأمس، في افتتاح مبنى الأوركسترا السيمفوني الرئاسي في العاصمة أنقرة، مشيرًا إلى أن هذا المكان سيكون واحة للفن والموسيقى مع انحسار الوباء.