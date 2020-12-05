قرية غرب سهيل.. رحلة العمر التى لا تنسى بمدينة الدهب (صور)

«غرب سهيل».. وسر الحفاظ على التراث النوبي



«غرب سهيل».. ضحك ولعب مع التماسيح



«أسوان وجمالها».. تكتظ مدينة اسوان بالكثير من الأماكن الساحرة والخلابة، حيث المعابد، والنيل الأزرق، والآثار، بالإضافة إلى الجو الهادئ والصافي.من القرى الساحرة بمحافظة أسوان، هى قرية "غرب سهيل"، فبمجرد الذهاب إليها تسحرك بألوانها الزاهية، فهي كفيلة لرفع هرمون السعادة بجسمك.تعد قرية "غرب سهيل" من أهم المزارات السياحية في أسوان، حيث توفر مظاهر الحياة اليومية للنوبيين، وتستقطب السياح القادمين على متن المراكب الشراعية عبر نهر النيل.تتمتع قرية "غرب سهيل" النوبية بجمال وبيئة طبيعية لا مثيل لها، وتتميز بحدود جغرافية طبيعية وأخرى تاريخية، تعد كل منها مزار سياحي في حد ذاته.استطاع النوبيون بقرية غرب سهيل الحفاظ على تراث القرية، وعادتها والتي تتمثل في اللغة السائدة هناك، بالإضافة إلى تلوين البيوت وتصميمها على هئية قباب.ويهتم أهل النوبة بالتراث والحياة النوبية القديمة، ويعود الفضل في ذلك إلى كبارهم الذين أرسوا القواعد النوبية الأصيلة لدى هجرتهم إلى هذه التبة العالية.حافظ أبناء النوبة على تراث آبائهم، حتى أن بعضهم يربي التماسيح في بيوتهم لاستذكار حياتهم في النوبة القديمة، عندما كانت التماسيح تعيش بجوارهم على ضفاف النيل.تعد التماسيح من مصادر جلب السياحة للقرية، فلا يوجد منزل بالقرية إلا وتجد الكثير من التماسيح هناك.كما يقع شاطئ البربر في منطقة غرب سهيل في النوبة، وكان يقصده المصريون القدماء ومن بعدهم العرب لتكوين شبكة تجارية تصل من مصر إلى السودان في 40 يومًا بالإبل، فاكتسب الدرب التاريخي اسمه من هنا.يتميز شاطئ البربر بنقاء مياهه التي تمكن الزوار من رؤية صخور الجرانيت المستقرة في عمق مياه النيل بوضوح من على سطحه.