عرض الفيلم المغربي «ميلوديا المورفين 2020» بمهرجان القاهرة غدًا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المغربي «ميلوديا المورفين 2020» إخراج هشام أمل، في عرضه العالمي الأول، ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية.الفيلم تدور أحداثه حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث.