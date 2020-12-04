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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيدج القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها فى معرض مصر للعقار والاستثمار

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:21 م
إيدج القابضة
إيدج القابضة
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أعلنت إيدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار «بقاعة 3» جناح «A1»، الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من ٣ الى ٦ ديسمبر، حيث تقدم عروض وأنظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة OIA COMPOUND، الذي يتميز بموقع استراتيجي على ٤ محاور رئيسية بحي R7 وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى ٨٠٪.
OIA TOWERS، وهو أحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة أبراج من ٣٠ دور، بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة، بجوار الحي الحكومي والمالي.
تتنوع الوحدات داخل المشروع من: إدارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.
المشروع تصميم «YBA» شركة وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
تنفيذ شركة «SIAC» وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة «SJS« TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
زوروا جناح إيدچ القابضة وتعرفوا على أحدث العروض وأنظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض.

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