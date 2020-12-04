إيدج القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها فى معرض مصر للعقار والاستثمار

إيدج القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها فى معرض مصر للعقار والاستثمار
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:21 م
أعلنت إيدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار «بقاعة 3» جناح «A1»، الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من ٣ الى ٦ ديسمبر، حيث تقدم عروض وأنظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة OIA COMPOUND، الذي يتميز بموقع استراتيجي على ٤ محاور رئيسية بحي R7 وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى ٨٠٪.
OIA TOWERS، وهو أحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة أبراج من ٣٠ دور، بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة، بجوار الحي الحكومي والمالي.
تتنوع الوحدات داخل المشروع من: إدارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.
المشروع تصميم «YBA» شركة وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
تنفيذ شركة «SIAC» وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة «SJS« TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
زوروا جناح إيدچ القابضة وتعرفوا على أحدث العروض وأنظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض.
OIA TOWERS، وهو أحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة أبراج من ٣٠ دور، بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة، بجوار الحي الحكومي والمالي.
تتنوع الوحدات داخل المشروع من: إدارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.
المشروع تصميم «YBA» شركة وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
تنفيذ شركة «SIAC» وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة «SJS« TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
زوروا جناح إيدچ القابضة وتعرفوا على أحدث العروض وأنظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض.