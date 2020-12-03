أمن القليوبية ينهى خصومة بين عائلتين فى قليوب

نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات بمنطقة منطاى التابعة لمركز قليوب، فى عقد وإتمام الصلح بين أطراف عائلتى صلاح منصور وجميل ويصة.وتم فتح قنوات اتصال بين طرفى العائلة لإتمام الصلح بينهما، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، على خلفية حدوث مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة وتدخل الشباب وتحولت إلى مشاجرات يومية.كما تم عقد جلسة الصلح بين الطرفين، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، بمنزل أحد كبار العائلات بمنطقة منطاى، وبحضور أهل الطرفين والقيادات الأمنية والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيس مباحث المركز.