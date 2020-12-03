شروط التأمين على ورثة أصحاب المنشآت الفردية

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، الحق في التقدم للهيئة التأمينات للتأمين عليهم، إلا أنه اشترط لذلك ضرورة توفر عدد من الشروط في هذا النشاط.وفيما يلي ترصد «الدستور» شروط التأمين على ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وهي كالتالي:- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.-ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.- ألا يكون من الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.- ألا يكون من الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.- ألا يكون من ملاك شركات الشخص الواحد.- ألا يكون من المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.- ألا يكون من الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.- ألا يكون من مالكي الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.- ألا يكون من حائزي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.- ألا يكون من ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.- ألا يكون من أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.- ألا يكون من الوكلاء التجاريين.- ألا يكون من أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.- ألا يكون من المأذونين الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.- ألآ يكون من العمد والمشايخ.- ألا يكون من المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.- ألا يكون من الأدباء والفنانين.- ألا يكون من أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.