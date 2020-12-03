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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة فى كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 7.5% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مدعومة من الطلب القوي على السيارات الألمانية.

وذكر الاتحاد الكوري لمستوردي وموزعي السيارات أن عدد السيارات الأجنبية الجديدة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بلغ 27436 سيارة مقابل 25514 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات الأجنبية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي 243440 سيارة بزيادة نسبتها 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت المبيعات 214780 سيارة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البيان القول إن الطرز الثلاثة الأكثر مبيعًا كانت هي السيارة مرسيدس بنز إي 250 صالون والسيارة فولكس فاجن تيجوان 2.0 تي.دي.آي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارة مرسيدس بنز إي 350 صالون.

وخلال أول 11 شهرا من العام الحالي باعت فروع الشركات الألمانية في كوريا الجنوبية وهي أودي وفولكس فاجن كوريا ومجموعة بي إم دبليو كوريا ومرسيدس بنز كوريا 164349 مركبة، بزيادة نسبتها 29% عن العام الماضي، حيث كانت المبيعات 127921 سيارة.

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