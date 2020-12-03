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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالفيديو.. لحظة انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
انهيار عقار محرم
انهيار عقار محرم بك
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للحظة انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص حتى الآن، وجارٍ البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، انتشلت 5 جثث من ضحايا العقار المنهار من منطقة محرم بك، وهى هايدى محمد عليوه 22 سنة، وتم نقلها إلى المشرحة، كما تم استخراج جثة مجدي النمر، والد الشاب الذي انتشلت جثته أحمد مجدي النمر، 28 سنة، وبسنت محمود، 29 سنة، وأحمد ومحمود عبدالعزيز، ونقلهم إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة وجارٍ البحث عن باقى الجثامين.

وانتقل سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وتبين أنه عقار قديم مأهول بالسكان والمكون من دور أرضي وثلاث أدوار، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000.

وتم تكليف جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين به، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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